Umwelt-Auszeichnung für Textilveredler Pfand aus Lengenfeld

Die in Lengenfeld ansässige Textilausrüstung Pfand GmbH ist für ihr ökologisch verantwortungsbewusstes Handeln vom Umweltministerium ausgezeichnet worden. Als Vertreterin der Umweltallianz Sachsen übergab Monique Thalheim, Umweltreferentin der IHK Chemnitz, die Urkunde am Dienstag an Firmenchef Holger Erth.



Das 22 Mitarbeiter und zwei Auszubildende zählende Textilveredlungsunternehmen konnte dank der Modernisierung des betriebseigenen Wärmetauscher-Systems den Erdgasverbrauch um 30.000 Kilowattstunden (kWh) senken. „Wir nutzen beispielsweise die heiße Abluft von unserem Spannrahmen, wo wir mit Temperaturen um die 200 Grad Celsius arbeiten, zum Aufheizen des in der Produktion benötigten Prozesswassers; und ebenso zum Erwärmen der angesaugten Frischluft in der kalten Jahreszeit“, erläutert Erth.



Außerdem habe man durch die Einführung von LED-Beleuchtung und ähnlichen Maßnahmen rund 10.000 kWh Elektroenergie einsparen können. Im Bild Geschäftsführer Holger Erth (l.) und Mitarbeiterin Mandy Tysar an einer Anlage für die nasschemische Ausrüstung von Textilien. va



2018-10-04