.

toom-Baumarkt schafft in Plauen 40 Arbeitsplätze

Im Frühjahr öffnet im Plauen Park ein neuer Baumarkt. Plauen bekommt einen toom-Baumarkt.



„Wir freuen uns, bald auch am attraktiven Standort Plauen unseren Kunden mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können“, sagt René Schymura, der den neuen toom in Plauen leiten wird.



Der Markt biete auf 7.800 Quadratmetern ein breites Sortiment rund um Modernisieren, Renovieren und Gestalten. Im angeschlossenen Gartencenter fänden Kunden auf einer Gesamtfläche von 2.800 Quadratmetern eine große Auswahl an Pflanzen, Gartenzubehör und Gartenmöbeln.



Ein Eigenmarken-Sortiment in den Bereichen Wohnen und Garten lasse keine Wünsche offen. „Mit dem großzügigen und sehr übersichtlich gestalteten Markt können wir unseren Kunden genau das bieten, was uns am Wichtigsten ist: Service, Qualität und Beratung“, freut sich René Schymura. „Aktuell sind wir noch auf der Suche nach Mitarbeitern für die Bereiche Verkauf, Kasse, Garten und Logistik und freuen uns über Bewerbungen“, so Schymura weiter.



Es ist geplant, insgesamt rund 40 Arbeitsstellen für den neuen toom in Plauen zu schaffen. va

2017-11-14