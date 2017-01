.

Saubere Sache für 1.220 Vogtländer – mehr Geld für Reinigungskräfte

Höheren Mindestlohn gibt es für Gebäudereiniger ab Januar 2017 auch im Vogtland. Damit haben 1.220 Reinigungskräfte im Vogtlandkreis mehr Geld im Portemonnaie.



Plauen – Neuer Lohn-Sockel in der Gebäudereinigung: Die rund 1.220 Reinigungskräfte im Vogtlandkreis verdienen ab diesem Monat mindestens 9,05 Euro pro Stunde. Das sind 35 Cent mehr als bisher. Mit einem Plus von vier Prozent im Osten steigt der tarifliche Mindestlohn in der Branche damit deutlich stärker als im Westen. Glas- und Fassadenreiniger gehen mit mindestens 11,53 Euro nach Hause, wie die IG Bauen- Agrar-Umwelt mitteilt.



Die IG BAU Südwestsachsen spricht von einem „enormen Lohn- Schritt“ für die heimischen Beschäftigten: „Es ist höchste Zeit, dass die harte Arbeit in der Reinigung endlich stärker wertgeschätzt wird“, betont Bezirkschef Andreas Herrmann. Allerdings bleibe noch viel zu tun, um die Lohn-Lücke zwischen Ost und West ganz zu schließen. Die Gebäudereiniger-Gewerkschaft hatte das Lohn-Plus in der letzten Tarifrunde durchgesetzt. Alle Firmen müssen sich nun an die neue Untergrenze halten.



„Jetzt sollten die Beschäftigten prüfen, ob mit der Lohnabrechnung für Januar auch wirklich mehr Geld auf dem Konto ist“, rät Herrmann. Wer hierbei leer ausgehe oder Fragen zum neuen Tarifvertrag habe, solle sich an die IG BAU-Büros in Chemnitz (Telefon: 03 71 – 3 69 44-0) und Zwickau (Telefon: 03 75 – 2 70 09 27) wenden. va

2017-01-25