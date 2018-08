.

Neuer BVB-Mannschaftsbus kommt aus Plauen

Nach dem Anschlag auf den alten Mannschaftsbus, der bereits in Plauen entstand, können die Borussen aus Dortmund nun mit dem neuen Bus ebenfalls aus dem Vogtland in die Saison starten.



Plauen/Dortmund – Knapp einen Monat vor dem Ende der Transferfrist kann sich der BVB über einen leistungsstarken Neuzugang freuen: Am 1. August übernahm mit Sebastian Kehl der Leiter der Lizenzspielerabteilung symbolisch die Schlüssel für den neuen Mannschaftsbus, einen MAN Lion’s Coach, der im Bus Modification Center (BMC) Plauen sein ganzes Innenleben bekam.



Mit stattlichen 500 PS startet das Team des achtmaligen Deutschen Meisters damit in die Bundesligasaison 2018/19. Eine umfangreiche Komfortausstattung macht den neuen Mannschaftsbus zu einem Wohlfühlplatz und wichtigen Rückzugsort für die Spieler. So verfügen beispielsweise 22 Plätze über elektrisch verstellbare und gepolsterte Beinauflagen. Die zwei höhenverstellbaren Vis-à-Vis-Tische können durch Polsterauflagen in Massageliegen verwandelt werden, sodass Physiotherapeuten bei Bedarf tätig werden können.



30 Personen finden in dem dreiachsigen Reisebus einen komfortablen Sitzplatz. Besonderes Augenmerk legen die Vereinsverantwortlichen zudem auf das Thema Sicherheit. „Wir freuen uns sehr, unsere langjährige Partnerschaft mit dem BVB fortzusetzen und die Mannschaft auch in den nächsten Jahren zu begleiten. Dem Mannschaftsbus kommt dabei eine ganz besondere Bedeutung zu“, sagte Hartmut Sander, als Vice President Corporate Communications bei MAN Truck & Bus für das Sportsponsoring zuständig.



Sebastian Kehl: „Wo auch immer wir in Deutschland oder der Welt unterwegs sind – wir sind sehr froh, dass wir diesen komfortablen Bus immer an unserer Seite wissen, der für uns ein Stück Heimat und Geborgenheit repräsentiert.“ Und so wird auch ein in Plauener ausgestalteter Bus wieder in vielen europäischen Fußballmetropolen zu sehen sein. va

