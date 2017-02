.

Goldbeck bester Arbeitgeber der Baubranche

Treuen – Goldbeck gehört zu den Top-Arbeitgebern in Deutschland. Innerhalb der Baubranche landete das Unternehmen auf Platz 1, in der Gesamtwertung aller deutschen Arbeitgeber auf Platz 28.



Das ist das Ergebnis eines Rankings, das Focus-Business in Zusammenarbeit mit dem sozialen Netzwerk Xing und dem Arbeitgeberbewertungsportal kununu.com veröffentlichte. Goldbeck beschäftigt an 43 Standorten – darunter in Treuen – 5.000 Mitarbeiter, davon 3.900 in Deutschland. Das Bau- und Dienstleistungsunternehmen wird in zweiter Generation familiengeführt und zählt zu den Vorreitern der Digitalisierung von Bauprojekten. Das Marktforschungsinstitut Statista wertete mehr als 100.000 Mitarbeiter-Urteile aus.



Entscheidend war, ob die Arbeitnehmer ihren eigenen Arbeitgeber weiterempfehlen. Auch Bewertungen von Arbeitnehmern für andere Arbeitgeber innerhalb der Branche flossen ein.



Geschäftsführer Jörg-Uwe Goldbeck: „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Sie ist ein Ansporn, uns weiter für gute Arbeitsbedingungen einzusetzen.“ Seit den achtziger Jahren beteiligt das Unternehmen Mitarbeiter als stille Gesellschafter am Unternehmenserfolg. Zudem biete Goldbeck Weiterbildungsmöglichkeiten über die unternehmenseigene Akademie, flexible Arbeitszeitmodelle und Unterstützung bei der Kinderbetreuung. va

2017-02-06