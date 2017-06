.

Böllhoff schafft 120 neue Jobs im Vogtland

Familienunternehmen aus Bielefeld investiert im Vogtland. 120 neue Arbeitsplätze entstehen. Weltweit größtes Böllhoff-Logistikzentrum beliefert ganz Europa.

Das Industrie- und Gewerbegebiet „Neue Welt“ in Oelsnitz/Taltitz bekommt Zuwachs. Noch in diesem Jahr wird die Firma Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG mit Stammsitz in Bielefeld mit dem Bau eines Logistikzentrums beginnen, teilte gestern das Landratsamt mit. Dabei werde es sich um die größte Einzelinvestition in der 140-jährigen Firmengeschichte handeln. Entstehen soll das größte Böllhoff-Logistikzentrum weltweit. 11,1 Hektar Fläche hat das Unternehmen vom Vogtlandkreis gekauft. Zunächst würden 120 Arbeitsplätze entstehen.



Perspektivisch solle der Standort Vogtland aber stark wachsen. Baubeginn sei für das IV. Quartal 2017 geplant, die Inbetriebnahme Anfang 2019. Landrat Rolf Keil und Oberbürgermeister Mario Horn freuen sich laut Mitteilung riesig über die geplante Niederlassung und ermuntern die Kreisräte und die Stadträte von Oelsnitz, das Vorhaben mit zu tragen. Böllhoff ist ein weltweit führender Hersteller und Händler von Verbindungselementen und Verarbeitungssystemen, von der einfachen Schraube bis zu kundenindividuellen Sonderteilen und Systemen.



Das Sortiment zählt rund 100.000 lagerfähige Artikel. Böllhoff agiert in 24 Ländern mit über 80 Niederlassungen und erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 575 Millionen Euro. 37 Millionen Euro wurden 2016 investiert, überwiegend in neue Fertigungskapazitäten. Der Umsatz der Gruppe soll in diesem Jahr 600 Millionen Euro übersteigen, für Investitionen seien 50 Millionen Euro geplant. Die Mitarbeiterzahl soll auf 3.000 weltweit wachsen. In Deutschland werden dann 1.300 Menschen beschäftigt sein. va

2017-06-13