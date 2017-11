.

Züge rollen wieder über Brücke in Falkenstein

Aufatmen für Bahnreisende. Am Montag rollen wieder Züge über die Brücke Dorfstädter Straße in Falkenstein. Nach Beendigung der Bauarbeiten gilt für die Vogtlandbahnen wieder der Regelfahrplan.



Darauf weist der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Vogtland (ZVV) hin. „Wir möchten uns bei allen Reisenden nochmals für die erschwerten Bedingungen entschuldigen und herzlich für ihre Geduld bedanken“, betont ZVV-Geschäftsführer Thorsten Müller. Ein Dank geht auch an alle am Bau Beteiligten, die die Brücke in der geplanten Zeit errichtet haben. Weil die gut 100 Jahre alte Bahnbrücke durch eine neue ersetzt wurde, gab es in den zurückliegenden Monaten Schienenersatzverkehr.



Ab 13. November fahren die Vogtlandbahnen auf den Linien RB 1 Zwickau- Falkenstein-Kraslice sowie RB 5 Mehltheuer- Plauen-Falkenstein-Kraslice wieder durchgängig. Allerdings wird die Dorfstädter Straße noch an die künftige Göltzschtalumgehung angebunden, weshalb Busse auf den Linien V-54 Falkenstein-Reumtengrün-Auerbach, V-56 Dorfstadt-Falkenstein-Schönau, V-57 Falkenstein-Altmannsgrün-Treuen und S-420 Ober-/Unterlauterbach-Falkenstein-Treuen- Auerbach weiterhin verkehren. va

