Zeckenalarm! Borreliose-Gefahr steigt im Vogtland

Dresden/Plauen – In Sachsen sind bis Mitte April insgesamt 109 Fälle von Borreliose registriert worden – fünf mehr als zu diesem Zeitpunkt 2016. Allerdings ist unklar, ob es sich um alte oder frische Infektionen handelt, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag erklärte.



Die Bilanz liege im fünfjährigen Mittel (108). Die Krankenkasse Barmer indes gab „Zeckenalarm!“ und warnte vor wachsender Übertragungsgefahr – auch in Städten. „Mit steigenden Temperaturen werden auch die Zecken wieder aktiv“, sagte Gesundheitsministerin Barbara Klepsch (CDU).



Bester Schutz: lange Kleidung, feste Schuhe und das Absuchen des Körpers nach dem Aufenthalt im Freien. Vor allem im Risikogebiet Vogtlandkreis. Laut Ministerium werden Zecken durch das allgemein mildere Klima immer früher aktiv. „Möglich ist auch eine immer bessere Anpassung an kühlere Tage und Regionen“, sagte eine Sprecherin.



Zecken lieben Temperaturen über 7 Grad und mehr als 80 Prozent Luftfeuchtigkeit und lauern in hohem Gras, Kräutern und Sträuchern – laut Ministeriumssprecherin auch in Kleingärten und Parks. Aber: „Der eigene Garten wird als Zeckenreservoir und damit Risikogebiet völlig unterschätzt.“ va

2017-04-21