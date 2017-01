.

Wels gefischt im Siebenbrunner Fischparadies

Silvesterkarpfen? Diesmal darf sich Europas Trend-Fisch Nummer eins in Szene setzen – der Wels. Er punktet mit zartem, nahezu grätenfreiem Fleisch, das sich in allen Varianten zubereiten lässt.



Im Siebenbrunner Fischparadies hat er es in knapp fünf Jahren auf stattliche sieben Kilo gebracht. Die lassen sich tragen, bestätigt Lars Mietzke von der Siebenbrunner Frischfischzentrale. Gemeinsam mit seiner Frau Grit ist er das ganze Jahr für Fischliebhaber da. Neben Forelle, Bachsaibling, Stör und Wels gibt es selbstverständlich auch Karpfen. Einer von ihnen ist „Gumbi“. Der ist besonders schlau und lässt sich zum Ärger eins passionierten Anglers partout nicht an den Haken bekomme.



So schwimmt er nun fröhlich ins Jahr 2017. Frischfisch gibt es übrigens auch am Freitag 9 bis 17 Uhr und auch am Silvester-Samstag nochmals von 9 bis 13 Uhr. Nachfragen kann man unter 037422/401694 oder schaut sich um auf der Internetseite vom Gläsernen Bauernhof Siebenbrunn unter www.glaeserner-bauernhof. de. Marlies Dähn

2016-12-30