.

Weischlitzer Unternehmer: „Ich war auch als Bettler erfolgreich“

Bernd Erdmann hat den Nadelstreifenanzug gegen die abgerissenen Klamotten eines Penners getauscht. Zwei Tage hat der Unternehmer aus Weischlitz als Bettler verkleidet in der Leipziger Innenstadt Passanten um Almosen angeschnorrt.



Von Cornelia Henze



Weischlitz/Leipzig – Aber warum hat ein Mann, der für die Reichen und Schönen Luxus-Saunen baut, das nötig? Und dazu noch zwei Tage vor Weihnachten? Dazu muss man die Vorgeschichte kennen. Im November wurde dem Vogtländer während eines Kundenbesuches in Leipzig der geparkte Mercedes geknackt: Geraubt wurde aus dem Auto ein Aktenkoffer samt iPad, auf dem Erdmann das Manuskript seiner Autobiografie – von ihm „Das Buch meines Lebens“ genannt – gespeichert hatte.



Erdmann zeigte den Diebstahl bei der Polizei an und ging via Facebook ungewöhnliche Wege. Er versprach dem Täter 1.000 Euro, wenn der das iPad mit dem Manuskript zurück gibt. Als sich kein Erfolg einstellte, setzte Bernd Erdmann in der Art seiner selbstinszenierten Ermittlung noch eines obendrauf. Als Penner verkleidet, tauchte er undercover in die Leipziger Unterwelt ab, darauf hoffend, durch Kontakte zu Kleinkriminellen und Bettlern den Weg zu verfolgen, den sein iPad genommen hat.



Acht Stunden an zwei Tagen sitzt der Unternehmer auf dem Trottoir der Leipziger Peterstraße, eingekeilt zwischen den Schaufenstern großer Geschäfte und den Buden des Weihnachtsmarktes. Der Geschäftsmann ist kaum wiederzuerkennen. Über einen alten Strickpulli hat er einen schäbigen Anorak gezogen, den Kopf bedeckt eine Strickmütze und darüber noch ein Käppi. Ins Gesicht hat er sich die Asche eines Stückes Holzkohle geschmiert – denn wer tagelang auf der Straße lebt, ist ungewaschen und dreckig.



Sein Hintern „ruht“ auf einer gepolsterten Aldi- Tüte. „Es war schweinekalt, und es hat geregnet. Es war scheußlich zu fühlen, wie die Kälte die Beine hochzieht“, erinnert sich Erdmann an die ersten Stunden als Bettler. Es ist der 21. Dezember, nachmittags: Kurz zuvor hatte Erdmann noch seinen Anzug an und seinen Mercedes am Ostbahnhof geparkt. In der Pfarrei der Leipziger Nikolaikirche begann die Metamorphose in ein anderes Leben. Dank des dortigen Pfarrers Bernhard Stief – Bruder von Hartmut Stief, der Pfarrer in der Versöhnungskirche Plauen ist, durfte Erdmann dort sein Basislager aufschlagen.



Dort hat der Weischlitzer die „guten Sachen“ gebunkert, die ein echter Bettler nie besitzen wird. Mit Aldi-Tüten bepackt, in die das ganze Leben eines Penners passen, geht Erdmann schließlich hinaus in die feindliche Welt. Ungewiss, wer und was ihm auf der Straße begegnen wird. „Komm gesund wieder“, haben Ehefrau und die erwachsenen Kinder ihm auf den Weg gegeben.



Seinen ersten Bettel-Ort, vor dem C & A, muss Erdmann schnell wieder verlassen. „Der Gebäudemanager hat mich fortgejagt“, erzählt der Undercover- Mann. Mehr Herz zeigte das Schuhgeschäft Deichmann, das den Penner akzeptierte – und noch mehr der Chef eines Sushi-Restaurants, der Erdmann asiatisches Fastfood und einige Euros schenkten. „Überhaupt hat man mich gut mit Essen versorgt. Von Passanten gab es schon mal Würstchen und ein junger Bereitschaftspolizist hat mich gefragt: ,Hast du Hunger?‘ – und mit mir sein Brötchen und die Wurst geteilt.“



Skeptisch begegnet sind Bernd Erdmann anfangs die anderen Penner, denen er sich anzunähern versuchte. „Geh‘ weg von unseren Taschen“, haben ihm die anderen bedeutet – voller Angst, der „Neue“ könnte lange Finger machen. 140 Euro Almosen hat Erdmann in zwei Tagen eingenommen – und davon manchen Euro einem weniger erfolgreichen Bettler geschenkt. „Von da an haben mir die anderen vertraut und ich habe manche Lebensgeschichte zu hören bekommen. Einer hat mich eingeladen, mit ihm Weihnachten zu verbringen.“



Gehütet hat sich Erdmann vor organisierten Bettler-Banden und der Drogenszene. Denen begegnete der Vogtländer kurzzeitig im Bahnhof, wo er auf dem Steinfußboden auf einer Decke übernachtete. Auf der – auch hier leider erfolglosen Suche – nach seinem iPad verbreitete Erdmann vorsichtig die Story von der in Görlitz lebenden Tochter, die er besuchen und mit einem iPad beschenken wollte und der Frage: „Auf welchem Schwarzmarkt könnte ich ein billiges iPad bekommen?“ Einen Tipp bekommen hat er nicht – dafür jede Menge Lebenserfahrung und Stoff für ein neues Buch.



Erdmann schwebt vor, eine Broschüre „Zehn Tipps fürs erfolgreiche Betteln“ für die Szene herauszugeben, denn auch dieses Gewerbe will erlernt sein. Weshalb er auf Anhieb 140 Euro schnorrte und andere in gleicher Zeit nur 1,50 Euro, auch dafür hat er Antworten. Den Almosengebern lächelnd und nicht so depressiv, statt aggressiv lieber defensiv zu begegnen, sei eine. Auch der „Arbeitsort“ will mit Bedacht gewählt sein.



Erdmann verschenkte an Kinder Luftballons und kassierte dafür Geld. Geld, das er verdoppelt auf 300 Euro und der Armenspeisung der Nikolaikirche spenden wird. „Ich habe mir das Betteln nicht so schwer vorgestellt. Es hat mich große Überwindung gekostet, würde es nie wieder machen und keinem empfehlen.“

2017-01-03