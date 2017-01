.

Water-Slide-Contest: Mit Skiern übers Wasser

Frostiges Vergnügen verspricht der vierte Water-Slide-Contest am Sonntag in Wildenthal. Der Gaudi-Wettbewerb zu Füßen des Auersberges beginnt 14 Uhr.



Mitmachen beim „Ski-Gleiten übers Wasser“ kann jedermann. Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt sein und über Skier oder Snowboard verfügen. Zudem dürfen sie keinesfalls wasserscheu sein. Denn auf der Steilpiste am Rölzhang, direkt an der Staatsstraße 275, wird zunächst in Schussfahrt bergab Tempo aufgenommen, um dann im Auslauf durch ein Wasser-Bassin zu „surfen“.



Die Freiluft-Badewanne ist 15 Meter lang aber nur einen Meter tief. Gefüllt wird sie von der Dorf-Feuerwehr mit 15.000 Litern Wasser. Sieger ist, wer mit dem kürzesten Pistenanlauf die weiteste Strecke durch den künstlichen See schafft, ohne unterzugehen. Für die Teilnehmer gibt es beheizte Räumlichkeiten zum Umziehen. Im Auslauf steht für sie, aber auch für wagemutige Zuschauer, erstmals ein Badezuber zum Aufwärmen unter freiem Himmel bereit. Anmeldungen sind nur direkt vor Ort ab 13 Uhr möglich. Mädler

2017-01-27