Vor 35 Jahren gewinnt ein Vogtländer die Vier-Schanzen-Tournee

Die Vier-Schanzen-Tournee beginnt. Vor 35 Jahren hat sie Manfred Deckert gewonnen, der Oberbürgermeister von Auerbach. Ein Titel für die Ewigkeit.



Von Hagen Hartwig



Auerbach – Manfred Deckert denkt in diesen Tagen öfters an seine sportliche Vergangenheit. Genau 35 Jahre ist es her, dass der heutige Skispringer a.D. bei der Vierschanzen-Tournee 1981/1982 zum Gesamtsieger wurde. „Das waren spannende Tage damals in Garmisch-Partenkirchen, Oberstdorf, Innsbruck und Bischofshofen. Sie haben mein Leben geprägt“, betont Manfred Deckert.



DDR-Sportreporter Heinz-Florian Oertel definierte den Leistungssportler Deckert damals in einem Kommentar als den „Mann mit den Pferdeschenkeln“. Kraft, Ehrgeiz und technisches Feingefühl gehören auch noch heute zu „Decks“ (so wird Manfred Deckert von Sport-Kollegen gerufen) Eigenschaften. „Auch in der Kommunalpolitik kann ich dies gut gebrauchen“, betont Manfred Deckert.



Sport spielte in Deckerts Leben bereits in der Kindheit eine Rolle. 1961 in Halle geboren, ging es bald nach Johanngeorgenstadt. „Dort nahm meine Leidenschaft für den Wintersport Fahrt auf. Bald besuchte ich die Kinder- und Jugendsportschule in Klingenthal“, blickt Manfred Deckert zurück, dessen älterer Bruder Alf-Gerd auch ein Faible für den Wintersport besaß und sich einen Namen als Skilangläufer machte.



Bereits mit 18 Jahren gehörte Manfred Deckert zur Sport-Elite der DDR. 1980 gewann er bei den Olympischen Winterspielen in Lake Placid beim Springen von der Normalschanze die Silbermedaille. Ein Jahr später kam dann der Gesamtsieg bei der Vier-Schanzen-Tournee. „Ich war auf dem Höhepunkt meiner Sport-Karriere. Honecker und Co. schüttelten mir die Hand. Man wurde hofiert und geehrt“, so Manfred Deckert.



Die Prämie für seinen Tagessieg in Innsbruck fiel allerdings zunächst bescheiden aus. „Für die Sportler war eine Art Gabentisch vorbereitet. Dort lagen so interessante Dinge wie Radiorecorder und Foto-Kameras. Ich hatte mich aber wegen Interviews verspätet und bekam nur noch einen weißen Bademantel“, schildert der Skispringer, freute sich aber später über die Entschädigung des Veranstalter. „Am folgenden Tag durfte ich mir in Innsbruck eine große Stereo- Anlage kaufen. Den Bademantel konnte ich zudem behalten!“.



In Erinnerung geblieben sind Deckert einige Episoden. Nach einem Sturz in Bischofshofen war sein Sprung-Anzug sehr nass geworden. „Wir hatten damals zwar gutes Material, doch Ersatzanzüge waren knapp. Mein nasser Anzug wurde daher von jungen Frauen mit dem Fön getrocknet. Derweil stand ich halb nackig vor denen. Das habe ich aber tapfer überstanden“, berichtet Manfred Deckert.



Überstanden hat der DDR-Spitzensportler auch die Überwachung durch die Staatssicherheit. Insgesamt 16 IMs waren auf Deckert angesetzt. „Ich habe das damals zwar geahnt aber erst nach der politischen Wende 1989 konkret erfahren.“ Heute ist Manfred Deckert in zweiter Amtsperiode Oberbürgermeister (parteilos) von Auerbach und sitzt im Kreistag des Vogtlandes.



Neben der kommunalpolitischen Arbeit spielt der Sport im Leben des 55-Jährigen nach wie vor eine große Rolle. Seit 1997 ist er ehrenamtlicher Präsident des VSC-Klingenthal. Seinen letzten Ski-Sprung absolvierte der Mann vor vier Jahren von der Jugendschanze in Rodewisch. „Das war fürs Fernsehen und eine gewagte Sache. Mein Freund Jens Weißflog meinte, ich sei verrückt. Doch ich habe es ganz gut hinbekommen“, berichtet Deckert und schwärmt im gleichen Atemzug vom Fußball.



Den spielt der umtriebige OB beim VfL in Reumtengrün, nach eigenen Worten in der Reservemannschaft. Die holen mich immer, wenn Not am Mann ist, denn ich habe sowohl links als auch rechts jeweils ein starkes Schuss-Bein, bin aber auch ein ganz passabler Hüter im Tor!“



Die Liebe zur Vier-Schanzen-Tournee hat bei Manfred Deckert auch nach 35 Jahren Bestand. Das Geschehen verfolgt er nach Möglichkeit vor Ort, eine Eintrittskarte auf Lebenszeit macht dies möglich.

2016-12-29