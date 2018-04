.

Vogtland mit eigener Sinfonie

Der Tourismus lässt im Vogtland die Kassen klingeln. Und weil die Dachmarke „Vogtland – Sinfonie der Natur“ diese Entwicklung erfolgreich vorantrieb, gibt es sie jetzt deutschlandweit einmalig auch musikalisch zu hören.



Von Marjon Thümmel



Plauen – „Der Tourismus im Vogtland ist ein sehr starker Wirtschaftsfaktor. Über eine halbe Milliarde Euro Umsatz bringt er der Region und damit auch etwa 47 Millionen Euro Steuern und Abgaben. Er spielt somit eine sehr große Rolle und bringt rechnerisch mehr als 13.600 Menschen ein durchschnittliches Einkommen“, erläutert Moritz Sporer die vom Tourismusverband in Auftrag gegebene Studie der dwif-GmbH München vor den Teilnehmern des 19. Vogtländischen Tourismustages in der IHK Plauen.



Der Tourismusverband Vogtland umfasst nach der Fusion vor drei Jahren den Vogtlandkreis, den Landkreis Greiz, die Städte Gera und Schleiz sowie die Gemeinden Schönheide und Stützengrün. Die gesamte Region habe massiv von der Zusammenarbeit profitiert und damit wachse auch die Attraktivität des Vogtlandes als touristisches Reiseziel in ganz Deutschland.



„Wir stehen hinter der Stadt Leipzig sachsenweit mit dem Zuwachs an Gästen auf dem zweiten Platz und sind eine der Destinationen, die sich am stärksten entwickelt hat. Stark vorangebracht hat uns auch die gemeinsame Dachmarke“, sagte Landrat Rolf Keil als stellvertretender Vorsitzender des Tourismusverbandes Vogtland. 960 Tourismusbetriebe arbeiten darin zusammen.



Gestern wurde ihnen die neue akustische Marke für das Vogtland vorgestellt. Zwei Jahre wurde nach Aussage von Geschäftsführer Dr. Andreas Kraus daran getüftelt und schließlich die „Sinfonie der Natur“, komponiert von René Möckel, von der Vogtland Philharmonie eingespielt. Einmalig in Deutschland kann nun das Vogtland als Reiseregion auch als Hörgenuss aufgenommen werden.



Genutzt werden soll die Musik bei Internetauftritten, bei Power Point Präsentationen, bei Telefonansagen, Videos oder als Abspann bei Kinound Radiowerbung. Ein Streifzug durch die vogtländische Natur mit Vogelzwitschern und Wasserrauschen.



„Im Katalog kann man sich ein Bild machen, in der Sinfonie der Natur findet man den passenden Ton dazu“, sagt Keil und hofft auf ein positives Echo der potenziellen Vogtland-Besucher. „Hauptsächlich aber müssen wir mit Qualität und Service weiter auftrumpfen, dabei sind wir schon auf einem sehr guten Weg, wie auch die Gästezahlen beweisen“, sagt der Landrat und sichert auch weitere Investitionen zu.



Vor allem beim Tagestourismus kann das Vogtland punkten. Im gesamten Gebiet konnten laut Studie 2016 insgesamt rund 16,2 Millionen Gäste gezählt werden, das entspricht gut 44.200 pro Kalendertag. Davon entfallen rund drei Viertel auf Tagesbesucher und ein Viertel auf Übernachtungsgäste – rund 4,2 Millionen. „Die Studie zeigt, dass das Vogtland in erheblichem Umfang von der touristischen Nachfrage profitiert“, sagte Thomas Jahn, Direktor des IFA Schöneck Hotel & Ferienpark und Vizepräsident der IHK Regionalkammer Plauen.



Im Durchschnitt werden von Touristen im Vogtland pro Kopf und Tag rund 31,40 Euro ausgegeben (Übernachtungsgäste 99,60 Euro, Tagesgäste 20,50 Euro). Die meisten Gäste kommen aus Deutschland. Eine der wichtigsten Märkte sei Berlin. „Wir müssen das Vogtland auch in den alten Bundesländern noch bekannter machen“, sagt Keil.



Bei den ausländischen Gästen hätten die Dänen und Polen die Nase vorn. Aber auch Chinesen kommen, um sich auf ihrer Deutschlandtour auch die weltgrößte Ziegelbrücke anzuschauen“, sagt Dr. Kraus. Laut Keil werde an einer Vogtland-Card gebastelt, die derzeit geprobt werde. „Sie soll auch zeitnah kommen, nur müssen da vom Tourismusbetrieb bis Kommunen alle finanziell mitspielen. Mit der Card sollen die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt werden und Einrichtungen Rabatte gewähren.“ Schwerpunkt bleibe das Talsperren-Konzept 2022. Der 4. Deutsche Winterwandertag werde vom 23. bis 26. Januar 2020 im Vogtland veranstaltet.

