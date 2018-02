.

Vogtland: Loch in Hauswand für schnelleres Internet

Plauen, Auerbach, Falkenstein, Ellefeld, Reichenbach, Neumark, Pausa/Mühltroff, Lengenfeld, Treuen, Rodewisch, Neuensalz, Pöhl, Steinberg, Elsterberg, Netzschkau, Neustadt und Rosenbach sollen bald schneller im Datennetz unterwegs sein können. Gebiete, die beim Breitbandausbau unterversorgt sind, erhalten nun eine zukunftsorientierte Technik in Form von Glasfaserkabel.



Viele Kilometer neue Rohr- und Kabeltrassen müssen dabei verlegt werden. Eine rege Bautätigkeit sei in den genannten Kommunen zu erwarten. Grundstücksflächen werden aufgebrochen und für das Glasfaserkabel müsse ein Loch in die Hauswand gebohrt werden.



„Ein riesiger Erschließungsaufwand ist zu erwarten“, machte auch Landrat Rolf Keil aufmerksam. Dabei seien die Bürgermeister der Orte gefragt, die Bürger darauf vorzubereiten, wenn es denn soweit ist. Nach der Auftragsvergabe sei mit Ende 2019 die Inbetriebnahme zu erwarten. Nach technischer Prüfung und Auswertung der Angebote für den Bereich Vogtlandkreis Nord erhielt die Telekom Deutschland GmbH für die Lose 1 bis 14; 19 und 20; 22 bis 26; 28 und 29 bei einer Auftragssumme von 19 042 833 Euro den Zuschlag. Für die Lose 15 bis 18 und für Los 21 wurde der Auftrag an die Stadtwerke-Strom Plauen GmbH&Co. KG. mit einer Auftragssumme von 7.144 478,88 Euro erteilt.



Als dritter Bieter erhielt die envia TEL GmbH für Los 27 den Zuschlag. Als Auftragssumme stehen Null Euro im Buch. Das hat planungstechnische Gründe. Zuvor hatten die Kreisräte einstimmig beschlossen, maximal 585.000 Euro bereitzustellen, um damit die Eigenanteile jener Kommunen abzusichern, die selbst dazu nicht in der Lage sind. M. Dähn

2018-02-11