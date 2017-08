.

Viel Arbeit vor der Mattheuer-Schau

Er gilt als wichtigster vogtländischer Künstler des 20. Jahrhunderts: Wolfgang Mattheuer. Der Reichenbacher wäre im April 90 Jahre alt geworden.



2004 starb er an seinem Geburtstag in seiner Wahlheimat Leipzig. 130 Bilder des Vogtländers zeigt das Vogtlandmuseum ab Samstag bis zum 31. Oktober. „Dabei handelt es sich um Bilder aus dem Bestand von Mattheuers Gattin Ursula Mattheuer-Neustädt, von der Wolfgang-Mattheuer-Stiftung und aus der Sammlung des vogtländischen Kunstsammlers Jens Petzold“, berichtet Dr.Martin Salesch (rechts).



Der Direktor des Vogtlandmuseums freut sich besonders, den Facettenreichtum des Vertreters der „Leipziger Schule“ zeigen zu können – von Skizzen über Zeichnungen, Drucke, Schnitte, Aquarelle und Ölbilder reicht die Palette.



Auf vielen seiner Werke sind typische vogtländische Landschaften zu sehen. Derzeit bemüht sich Salesch, eine Plastik des Künstlers von der Sparkasse Vogtland auszuleihen, um auch diese Facette des Künstlers zu zeigen.



Vor der Präsentation am Samstag steht aber vor Salesch und seinem Team noch die aufwändige Arbeit des Hängens der Bilder. Unter anderem fassen dabei Michael Walther (l.) und Beate Völker fleißig mit an. Text/Bild: I. Eckardt

2017-08-23