Verkehrsverbund Vogtland kündigt „Revolution“ des Busverkehrs an

(Straßen)Bahnen und Busse sollen eine attraktive Alternative zum Autofahren werden. Das strebt der Verkehrsverbund Vogtland an – und jeder ist zur Mitgestaltung eingeladen.



Auerbach – Ab Oktober 2019 will der Verkehrsverbund Vogtland (VVV) Vogtländern und Gästen einen nahezu neuen öffentlichen Personennahverkehr anbieten. Dazu wird das Busnetz grundlegend überarbeitet. Jeder soll in die Gestaltung aktiv einbezogen werden. Und deshalb finden in den nächsten Wochen vier öffentliche Foren statt – ab Dienstag.



Das teilt der VVV mit. Weiter heißt es: „Wir möchten den künftigen Nahverkehr mit unseren Fahrgästen und allen Vogtländern gemeinsam gestalten. Deshalb laden wir alle zu den Foren in Reichenbach, Markneukirchen, Auerbach und Weischlitz ein. Dort werden wir Ideen für das neue Vogtlandnetz vorstellen und jeder hat Gelegenheit, Fragen zu stellen und uns Anregungen für die Weiterentwicklung zu geben“, erklärt VVVGeschäftsführer Thorsten Müller.



Angestrebte Vorteile



Mit dem neuen Bus- und Bahnangebot werden folgende Vorteile angestrebt: * stündliches Angebot unter der Woche auf vielen Linien,

* Erreichbarkeit auch am Wochenende, * merkbare Fahrpläne,

* abgestimmte Anschlüsse im gesamten Netz, um ohne großes Warten in andere Busse und Bahnen umsteigen zu können, dabei sollen auch ländlicher Teile des Vogtlands zuverlässig erschlossen werden,

* Aufwertung von Stadtverkehren,

* komfortable Fahrzeuge. Sechs aufeinander abgestimmte Bausteine sollen künftig das Angebot im Busverkehr prägen:

* der „Plusbus“ als neues Premiumangebot soll im überregionalen Busverkehr das gesamte Vogtland vernetzen,

* weitere regionale Buslinien werden das PlusBus-Netz ergänzen,

* Schulbusse werden wie gewohnt für Schüler angeboten, diese sind speziell auf die Schulzeiten abgestimmt – und können trotzdem von jedermann genutzt werden,

* RufBusse verkehren im Takt in ausgewählten Regionen,

* der StadtBus wird in ausgewählten Städten, z.B. Reichenbach und Auerbach, eine neue Qualität bieten,

* der BürgerBus bedient in kleineren Städten in bewährter Manier die Fahrgäste.



Neuvergabe der Busleistungen



Hintergrund der Neugestaltung des Vogtlandnetzes ist, dass die kompletten Busleistungen im Vogtland nach definierten Kriterien neu ausgeschrieben und vergeben werden. Es besteht die Chance, aus einer Hand ein kundenorientiertes und ganzheitlich abgestimmtes Angebot für die Vogtländer und deren Gäste zu planen.



Zum Oktober 2019 soll das neue Netz in Betrieb gehen. „Ziel ist es, den Öffentlichen Personennahverkehr als attraktive Alternative zum Autofahren zu gestalten“, so Thorsten Müller. Auf vier öffentlicher Foren wird der VVV detailliert zu den Vorhaben informieren:



* Reichenbach, (Ratssaal) im Rathaus, Dienstag, 18 – 20 Uhr.

* Markneukirchen, Musikhalle, 23. Januar, 18 – 20 Uhr

* Auerbach, Verkehrsverbund Vogtland, Göltzschtalstraße 16, 6. Februar 2018, 18 – 20 Uhr

* Weischlitz , Gemeindezentrum „Südscheune“, 7. Februar 2018, 18 – 20 Uhr



An welchem Forum man teilnimmt, um Fragen zu stellen oder Vorschläge einzubringen, kann man selbst entscheiden, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weiter Informationen findet man unter „Vogtlandnetz 2019“ auf folgender Internetseite:



www.vogtlandauskunft.de

2018-01-16