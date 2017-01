.

Tourismusverband Vogtland gerüstet für zwei Messen

Plauen – Eben erst auf der Reisemesse in Zwickau vertreten, rüstet sich der Tourismusverband Vogtland für zwei weitere Messeauftritte: Am 20. Januar startet die Internationale Grüne Woche in Berlin und am gleichen Tag die 16. Reisebörse im Stern Center Potsdam.



In der Messehalle 20 auf dem Berliner Messegelände wird sich der Freistaat Thüringen zur Grünen Woche präsentieren. Hier ist auch der Informationsstand des Tourismusverbandes Vogtland zu finden. „Da der Tourismusverband Vogtland länderübergreifend agiert, werden wir uns zum zweiten Mal mit dem Landratsamt Greiz, in der Thüringenhalle präsentieren“, sagt Dr. Andreas Kraus, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Vogtland.



Im Stern-Center Potsdam geht es besonders um Familienurlaub. Hier wird die Skiregion Oberes Vogtland mit dem ersten als familienfreundlich zertifizierten Skigebiet in Schöneck werben. Unter der Dachmarke „Vogtland – Sinfonie der Natur“ werden mit Informationen und Prospekten die drei Produktlinien „Natur spüren“, „Musik fühlen“ und „Familie leben“, vorgestellt. Auch die Vogtland-App soll den Besuchern die Reiseentscheidung für die Region schmackhaft machen.



Auf der „Grünen Woche“ Berlin werden rund 400.000 Besucher erwartet – vom 20. bis 29. Januar. Die Reisebörse Potsdam findet am 20. und 21. Januar von 9 bis 21 Uhr im Stern-Center, dem größten Einkaufscenter Potsdams, statt. Der Tourismusverband Vogtland präsentiert sich 2017 auf 25 Messen.

Neben der weltgrößten Tourismusmesse, der ITB Berlin, stehen Leipzig (Haus Garten Freizeit, die Buchmesse und die T & C), Nürnberg, Kassel, der Thüringentag in Apolda und der Deutsche Wandertag in Eisenach auf dem Programm. Neben dem TVV werden sich weitere Orte und Hotels aus dem Vogtland am Stand des Verbandes präsentieren. va

2017-01-18