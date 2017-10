.

Stürmischer Herbst lockt Ferienkinder im Vogtland

Warum nicht raus aufs freie Feld und die Drachen steigen lassen? Jüngst beim Drachenfest auf dem Rosenberg bei Weischlitz herrschte allerdings meist Flaute.



Das sieht in dieser Woche zum Glück anders aus. Wer seinen Drachen Marke Eigenbau beim Tanz durch die Lüfte zuschauen will, hat derzeit gute Karten. Stürmische Böen, aber leider auch immer wieder heftige Regengüsse sagen die Wetterfrösche für die Herbstferien voraus. Hochzeit haben jetzt auch die Kastanien.







Die stacheligen Früchte einsammeln und zu fantasievollen Gestalten verarbeiten bringt gute Laune selbst an einem verregnenen Ferientag.



Abwechslung verspricht auch der „Ferienspaß für Königskinder“ zu dem, wie viele sächsische Schlösser, auch Schloss Voigtsberg in Oelsnitz einlädt. Dort heißt es am Donnerstag zum Beispiel ab 15 Uhr „Die zehn verschwundenen Fabelwesen“ und am Sonntag, 8. Oktober, beginnt eine musikalische Reise mit dem „Musiktheater Märchenhaft“. Foto: St. Rössel-Conradi

