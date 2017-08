.

Steinberg-Giganten in Wernesgrün gesucht

Freitagabend ab 17 Uhr steigt die Premiere des Vereins- und Firmenwettkampfes um den Titel „Steinberg-Giganten“ im Brauereigutshof Wernesgrün.



Der Parcours steht, die Aufregung steigt und die Erwartungen sind groß. Fünf Mannschaften treten heute zum Gaudi- Wettkampf an und messen sich in Disziplinen wie Bierfassrollen, Sommerski, Bierrutschen und Kleider machen Leute. Prämiert werden die drei Erstplatzierten. Dem Siegerteam winken neben dem Titel des „Steinberg- Giganten“ noch Eintrittskarten im Wert von 400 Euro für das Oktoberfest am 2. Oktober in Wernesgrün.



„Wer spontan Lust hat, kann sich am Freitag noch bis 17 Uhr anmelden. Einzige Bedingung: Die Mannschaft besteht aus vier Teilnehmern, darunter mindestens eine Frau“, sagt Veranstaltungsleiter Alexander Ott vom Wernesgrüner Gutshof.



Der Wettkampf ist gleichzeitig Auftakt für das 1. Gutshoffest am Wochenende. „Auf Grund der Wettervorhersage werden wir am Samstagabend unsere Open-Air-Ü-30-Party kurzerhand nach innen verlegen“, erklärt Ott. Foto/Text: mm

