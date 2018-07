.

Sechsjährige nach Schussverletzung im Krankenhaus

Greiz/Großsaara – Knapp zwei Tage nachdem eine Sechsjährige in Großsaara (Landkreis Greiz) durch einen Schuss verletzt wurde, ist das Mädchen noch im Krankenhaus. Dem Kind sei es zuletzt den Umständen entsprechend gegangen, sagte am Montag eine Polizeisprecherin.



Keine lebenswichtigen Organe seien verletzt worden. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Vorfalls dauerten noch an. Das sechsjährige Mädchen war am Samstagabend mit seinen Eltern in einer Kleingartenanlage, als es plötzlich von einem Schuss getroffen wurde. Das Projektil habe die Hüfte und auch den Arm verletzt. Das Kind musste operiert werden.



Als der Schuss fiel, war eine Gruppe Jäger am Rand eines benachbarten Waldes auf Wildschweinjagd unterwegs. Die Polizei schließt nicht aus, dass ein Jäger das Kind versehentlich getroffen haben könnte. Aktuell gleichen Spezialisten der Kriminalpolizei ein auf dem Gartengelände gefundenes Geschoss mit den sichergestellten Gewehren der Jäger ab.

Auf diese Weise soll herausgefunden werden, ob das Projektil möglicherweise aus einer der Flinten gefeuert wurde. va

2018-07-17