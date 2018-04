.

Schmecken Brote und Brötchen im Vogtland?

18 der 37 Mitglieder der Bäckerinnung Vogtland boten am Donnerstag Brot und Brötchen zur Prüfung durch Michael Isensee vom Deutschen Brotinstitut an. Insgesamt musste er 42 Brote und 23 Brötchen auf ihren optischen und sensorischen Eindruck testen.



Besonders wichtig sei hier der Geschmack. Die höchste Punktzahl von 100 erreichte keine Bäckerei. Mit „sehr gut“ schnitten 27 Sorten bei der Brotprüfung ab. 18 Semmelsorten wurden ebenfalls mit diesem Prädikat ausgezeichnet. Alle anderen Produkte wurden mit „gut“ bewertet.



Jeder Teilnehmer konnte eine Urkunde mit nach Hause nehmen. Das zeuge von der guten Qualität der Handwerksbetriebe, war von den Veranstaltern zu hören. Die Bäckereien im Vogtland sind Ansprechpartner für die Kunden und müssten von ihrer Qualität überzeugen, ließ Innungsobermeister Jörg Schürer wissen.



Die Prüfung fand in der Friedensschule Plauen statt. In den Pausen konnten sich die Schüler ein Urteil bilden. Die zur Prüfung eingereichten Brote und Semmeln wurden anschließend mit gesunden Zutaten belegt und den Friedensschülern kostenfrei zum Verzehr angeboten. Text/Foto: FKE

2018-04-13