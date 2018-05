.

Schatzsuche in der Vogtland Arena

Viel Spaß gab es am Samstag beim „Cache & Run Day 2018“ in der Sparkasse Vogtland Arena Klingenthal. Die Organisatoren von VSC Klingenthal und BSV Elsterberg konnten sich über knapp 5.000 Aktive und Zuschauer freuen.



Beim traditionellen Lauf gingen insgesamt 330 Sportler über fünf Distanzen an den Start. Den Halbmarathon gewann Jan Sokol (AK Sokolow). 1:25:07 Stunden benötigte er bei dem schwülwarmen Wetter. Bei den Frauen war Megan Tandy (VSC Klingenthal) nicht zu schlagen.



Auch die fast 4.000 Geocacher aus 15 Ländern legten in der Sparkasse Vogtland Arena und drum herum etliche Kilometer auf ihrer modernen Schatzsuche zurück. Der längste Trail war fast neun Kilometer lang. Rund 50 Schätze mussten per GPS gesucht werden. Die Elsterberger Organisatoren zeigten dabei viel Einfallsreichtum bei der Gestaltung ihrer Stationen (Foto).



Im Auslauf und auf den Traversen waren viele Mitmach-Stationen aufgebaut, die rege genutzt wurden. „Wir freuen uns, dass alles so gut läuft, die Teilnehmer begeistert sind. Da hat sich der Aufwand seit rund anderthalb Jahren gelohnt, zumal viele sagen, dass sie wiederkommen möchten“, so Mitorganisator Rolf Beckert. Foto: Brand-Aktuell

2018-05-28