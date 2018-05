.

Rock Classics – ein Feuerwerk der Musik im Vogtland

Mit „Rockin all over the world“ von Status Quo verabschiedeten sich die Künstler von ihrem Publikum, das sich mit viel Beifall für das Konzert unter der Göltzschtalbrücke bedankte: Rock Classics bot am Samstag, was die mehr als 5.000 Besucher hören wollten.



Am Ende ließ ein Feuerwerk die weltgrößte Ziegelsteinbrücke minutenlang aufleuchten. Die Fahrgäste der Vogtlandbahn hatten an diesem Abend ein ganz besonderes Erlebnis, sie sahen das Feuerwerk aus einer ganz anderen Perspektive. ker

2018-05-22