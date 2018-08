.

Rebesgrün: Oma und Enkelin beim Rutschen-Wettkampf

Als jüngste Teilnehmerin am Wasserrutschen im Waldbad Rebesgrün lächelt hier die fünfjährige Charline vergnügt. Sie hat sich getraut und hat dabei ein tolles Vorbild.



Das ist ihre Oma Veronika Clare, die selbst Schwimm-Meisterin ist. Mit Oma kam Charline für den Wettkampf im Wasserrutschen extra aus Wernigerode ins sonnige Vogtland. Die traditionellen Meisterschaften im Wasserrutschen gingen bei besten Sommerwetter über die Bühne. Das Waldbad Rebesgrün präsentierte sich dabei von seiner schönsten Seite. Neben dem sportlichen Ehrgeiz gab es eine himmlische Erfrischung an diesem heißen Wochenende gleich mit dazu.



Lucas Lindner (17) aus Schreiersgrün knackte übrigens den Bahnrekord und schaffte die 75 Meter in 10,4092 Sekunden. Der junge Mann wurde damit zum zweiten Mal Sachsenmeister. Dank der anhaltenden Hitze besuchten in den vergangenen Tagen besonders viele Gäste das Freibad in Rebesgrün. Allein am Donnerstag und Freitag waren es fast 3 000 Gäste, freut sich Bademeister Ralf Voigtländer. Text/Foto: H.Hartwig

2018-07-30