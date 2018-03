.

Räuberische Erpressung in Auerbach: Polizei sucht Zeugen

Der Lieferfahrer (64) einer Bäckerei ist am Montag in Auerbach überfallen worden. Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.



Auerbach – Der Fahrer war gegen 5.45 Uhr gerade dabei, die Filiale am Netto-Markt an der Auerbacher Bahnhofstraße zu beliefern, als er von zwei maskierten Tätern überfallen wurde. Sie zückten die Pistole und forderten Geld, was der Fahrer ihnen auch gab. Das teilt die Polizei mit.



Weiter heißt es in der Meldung: Anschließend verschwanden die beiden Unbekannten mit ihrer Beute in derzeit unbekannter Höhe in Richtung Rodewisch, das heißt in Richtung des sogenannten Knolls Wald beziehungsweise dem dahinter gelegenen Wohngebiet Straße der Jugend.



Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:



- 175 bis 180 Zentimeter groß,

- etwa 25 Jahre alt,

- dunkel gekleidet,

- trugen auf dem Kopf schwarze Sturmhauben mit Sehschlitzen,

- sprachen mit einheimischem Dialekt.



Wer die Tat beobachtet hat oder im Bereich Auerbach/Bahnhofstraße bzw. Knolls Wald und Rodewisch/Straße der Jugend zwei Männer gesehen hat, auf welche die Beschreibung passt, wendet sich bitte an das Polizeirevier Auerbach, Telefon 03744 2550. va

2018-03-14