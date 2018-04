.

Ostereier suchen – und Preise erhaschen

Wir wünschen allen Lesern, Geschäftspartnern, Kunden und Mitarbeitern ein frohes Osterfest.



„Osterhas, Osterhas! Im grünen, grünen Gras, unter Busch und Hecken müssen Eier stecken. Suchen wir, suchen wir, einmal dort, einmal hier. Unter Busch und Hecken müssen Eier stecken. Blaues Ei, rotes Ei, in den Blumen sind zwei. Hier ein Nest, dort ein Nest, schön ist ein Osterfest!“ So wie es beschrieben ist, werden die Mädchen und Jungen auch am Ostersonntag wieder suchen. Und auch der Vogtland-Anzeiger lädt zur großen Ostereier-Suche ein. Für die erfolgreichen Finder legt der Osterhase eine Menge Preise ins Nest.

Plauen – „Das Wetter spielt nicht richtig mit, der Frühling lässt uns warten. Der Hase, der ist trotzdem fit, das Osterfest kann starten“, verspricht ein anderer Verfasser und hat sicherlich Meister Lampe schon gesehen.



Denn egal wie auch das Wetter ist, der Hasenvater er schickt seine Familie los. Zunächst auf leisen Hasensohlen die Eier von den Hühnern holen. Und auch dieses Mal liefen alle von Groß bis Klein im schnellen Hasenschritt und nahmen auch alle Farben aus der Scheune mit. Vater Lampe wollte ganz sicher gehen, dass auch kein Menschenkind vergessen wird. Und er ließ die Hasenkinder die Eier zählen, immer und immer wieder. Aber o weh – ständig mussten sie von vorn anfangen, weil sie sich verhaspelten.



Nun, liebe Mädchen und Jungen, wollt ihr nicht beim Zählen helfen und auf dem nebenstehenden großen Bild alle Ostereier suchen? Vater Lampe wird sich bestimmt wundern, wie schnell ihr alle Eier gefunden habt – oder?



Unser Zeichner Manfred Sondermann hat auf dem Bild eine Menge Ostereier untergebracht. Für die Hasenfamilie und ihre Freunde scheint die Arbeit bereits getan – und sie tummeln und amüsieren sich alle zusammen auf dem Rummelplatz. Eigentlich ist der Zeulenrodaer Karikaturist stets mit spitzem Bleistift unterwegs gewesen, aber zum Osterfest wollte er fröhlich und nicht spitzfindig sein. Immerhin sei die Zeit schon ernst genug, „so dass Humor und Fröhlichkeit gut tun“, sagt der 79-Jährige, der bereits in der Vergangenheit Osterbilder für unsere Zeitung malte.



Sein Erstes hatte noch einen kritischen Unterton, als er 2010 Arbeitsamt, Schweinegrippe und Bankenkrise aufs Korn nahm. Doch bereits beim nächsten, 2012, hatte er mit mehr Leichtigkeit das Thema Umwelt angepackt. Das blieb auch weiter so – 2013 mit dem Fit-Nest-Center, 2014 ging es ganz musikalisch zu. Zu der Hasenfamilie gesellten sich 2015 tierische Freunde hinzu, als es um die Landwirtschaft ging.



Vor zwei Jahren wurde auf dem Bild ein Frühlingsfest gefeiert – vor Plauener Hintergrund – und im vorigen Jahr ging es in den Hasen-Circus. „All die Osterbilder hatte ich bei meiner Ausstellung in Zeulenroda, die vom 16. Januar bis 18. März in allen Räumen des Museums viele Besucher sahen, auch mit aufgehängt.



Mir ging es darum, auch den anderen Sondermann zu zeigen. Erwachsene, die davor standen, hatten mit und ohne Kinder ihren Spaß mit den Wimmelbildern“, erzählte der Zeulenrodaer. In seiner Personalausstellung aus Anlass seines 80. Geburtstages, den er in diesem Sommer begeht, hatte Manfred Sondermann auch einen „Zyklus über unsere Erde“, politische Karikaturen und seine „Herbert“Geschichten gezeigt.



Und natürlich auch seine technischen Karikaturen, die ab 1987 für den Verlag Technik in Berlin entstanden sind und die das trockene Thema auflockern sollten. Zusammengefasst wurden die etwa 80 Schwarzweiß-Zeichnungen in einem Buch.



„Bereits in den 70er Jahren habe ich mit solchen technischen Karikaturen begonnen und es ist erstaunlich, wie viele damals utopische Ideen Wirklichkeit wurden, beispielsweise Roboter, die sich selbst weiterentwickeln“, erzählt Manfred Sondermann. Geplant ist nach dem Erfolg in seiner Heimatstadt Zeulenroda die Ausstellung mit rund 60 Zeichnungen aus seinem gesamten Schaffen auch in Schleiz zu zeigen. Übrigens den Katalog zur Ausstellung hat seine Tochter mit einem Vorwort bereichert. Wenn von Juni an die deutschlandweite Ausstellung von Karikaturen im Greizer Satiricum zu sehen sein wird, hofft Manfred Sondermann auch auf eine Teilnahme. „Ich habe zwei Karikaturen eingereicht“, verrät er.



Wichtig seien Manfred Sondermann auch auf den Osterbildern die kleinen Dinge, wie auch dieses Mal der kleine Hund, der mit seinem geschenkten Ei im Netz um den Hals auch gerne mit dem Karussell mitfahren möchte. Oder die Drillinge in der Luftschaukel. Oder beim Blechbüchsenwerfen der kleine Hase, der sich darüber ärgert, dass, obwohl er mit einem Ei wirft, die Dosen stehen bleiben. Ein Hingucker auch die Lokomotive, in der der Fahrer aufpassen muss, dass er das Ei auf der Schiene nicht kaputt fährt.



„Der Bummel über den Rummel war meine Idee für das diesjährige Bild und ich habe überlegt, was alles vom Geschehen auf dem Rummelplatz sich wiederfinden soll. Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, wie ich am besten vieles zeichnerisch umsetzen kann. Natürlich gehört ein Karussell dazu, das der Vogtland-Anzeiger mit einem freundlichen Kassierer steuert.



Als erstes habe ich auf dem Osterbild den Oldtimer von 1920 gezeichnet. Dann habe ich mir einfallen lassen, was ich weiter nach oben hin male. Da ich ohne skizzieren gleich richtig zeichne, musste ich genau überlegen, wie ich die Übersichtlichkeit beibehalte. Auch die Größenverhältnisse der einzelnen Bild-Segmente mussten passen“, schildert Manfred Sondermann – und verrät, dass ein Osterbild in einem Zug entsteht.



„An dem Wimmelbild habe ich selbst meine größte Freude, es zu zeichnen“, sagt er und auch, dass es sein Osterbild Nummer 8 ist. „Wenn es die Gesundheit erlaubt möchte ich gerne die Nummer 13 schaffen. An Ideen mangelt es nicht“, lacht er.



„Mit dem Zählen der Ostereier schauen sich die Kinder das Bild genau an und bekommen vielleicht auch Lust, selbst zu malen“, meint Manfred Sondermann, der schon in der Kindheit gern und gut zeichnete. Bei den Osterbildern setzt er auf spezielle Aquarellfarben, „weil man tolle Effekte erzielen kann und dann das Bild nicht so starr wirkt“, wie er verrät. Und auch, dass es ihm immer wieder Spaß macht, mit seinen Osterbildern die Kinder anzusprechen:



„Sie sollen Freude machen beim Ansehen, sie sind auch mit Freude gezeichnet.“ beim Anschauen aber nicht das Suchen vergessen! Wir wollen wissen, wie viele Ostereier Manfred Sondermann auf dem Rätselbild auf der nebenstehenden Seite versteckt hat.



Und weil wir auch ein Nest mit wunderschönen Überraschungen bereitstehen haben, lohnt sich das Mitmachen auf alle Fälle. Doch vor dem Preis steht bekanntlich der Fleiß. Und deshalb heißt es für alle Mädchen und Jungen bis zu zwölf Jahren, den Blick geschärft eifrig Ostereier zählen. Auf dem unten stehenden Coupon findet ihr die Felder für die hoffentlich richtig gefundene Anzahl der auf dem Bild versteckten Ostereier.



Wir wünschen allen Kindern viel Spaß beim Suchen. Und natürlich auch viel Glück bei der Ziehung der Gewinner. Eine Glücksfee wird unter all den richtigen Einsendungen die tollen Preise verlosen. Wir drücken die Daumen. M.T.

