Kürbisse sind jetzt angesagt

Nicht einfach nur Gemüse der Saison: Kürbisse stehen derzeit hoch im Kurs, schließlich sind sie auch zum Symbol für Halloween geworden. Das Grusel-Fest hat hierzulande längst die Tradition von Reformationstag und Allerheiligen am 31. Oktober beziehungsweise 1. November überlagert.



Weil Halloween aus Amerika herübergeschwappt ist, bietet auch Victoria Cushing auf ihrem fünf Meter hohen Gerüst auf der Brookhill Farm in Norfolk (Großbritannien) noch ganz traditionelle Kürbisse an. Wer Grusel-Masken will, muss sie selbst schnitzen. va

2018-10-29