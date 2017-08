.

König-Albert-Kartoffel geadelt von Prinzessin Selina

Die lila Blüten der König-Albert-Kartoffel leuchten in der Sonne. Die künftige hauseigene Knolle des Hotel König Albert in Bad Elster gedeiht prächtig.



Davon haben sich die 1. Vogtländische Kartoffelprinzessen Selina Kohl (im Bild), Landwirt Ulrich Gündel und Hoteldirektor Marc Cantauw überzeugt. Sie freuten sich über das satte Grün der Pflanzen auf dem Feld bei Reichenbach. „Es ist eine Kartoffel, die im Gegensatz zu anderen Sorten, nicht übermäßig viele Blüten ansetzt“, erklärt Ulrich Gündel. Dafür zeigen sie sich in den Farben der länglich ovalen, teils zapfenförmigen Knolle. Der Blütenstempel ist gelb, wie das Fleisch unter der Schale, die Blütenblätter sind lila, wie die Marmorierung in der Mitte der Knolle.



Ulrich Gündel hat sich auf Züchtung und Anbau seltener Kartoffelsorten spezialisiert. Die englische Sorte Red Cardinal wurde mit der Vogtländischen Blauen, die schon vor 150 Jahren im Vogtland angebaut wurde, gekreuzt. Da die neue Sorte bis dato keinen Namen hatte, wurde sie König-Albert-Kartoffel getauft. Text/Foto: Brand-Aktuell

2017-08-02