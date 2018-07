.

Kloßvogt geht in 12. Runde

Acht Gaststätten aus dem Vogtland wetteifern um den Pokal „Kloßvogt“. Am Mittwochabend erhielt das Restaurant „Zum Falken“ im Hotel Falkenstein überraschenden Besuch von der Testesser-Jury.



Falkenstein – Auf in eine neue Kloßvogtrunde: An der zwölften Auflage beteiligen sich diesmal acht Restaurants. Drei kommen aus dem thüringischen, vier aus dem sächsischen Vogtland, eines aus dem angrenzenden Erzgebirge. „Eine schöne Mischung“, freut sich Dirk Heinze vom Tourismusverband Vogtland darauf, neue Lokale und Spezialitäten kennenzulernen – betrieben und gekocht von den jeweiligen Wirtsleuten.



Sieben der Kandidaten sind neu dabei. Der achte in der Runde, der Museumskeller Reichenbach, ist ein Wiederholungstäter: Andrea und Olaf Seemann bekamen für ihre fein zubereiten Speisen 2017 den Kloßvogt. Und auch heuer werden die Nordvogtländer versuchen, die Trophäe, die einen gemütlichdicken Kloßvogt mit Kochmütze zeigt (Entwurf: Jörg Halsma/Keramik: Ludwig Laser), sich zu erkochen.



Neben Geschmack der kredenzten Speisen zählt natürlich in der Wertung auch der Service, Gastfreundlichkeit, Optik und Ambiente des Hauses und der Gesamteindruck. 2007 wurde der Kloßvogt vom Regionalmanagement der Region Thüringen gegründet.



Seitdem die Tourismusverbände Thüringen und Sachsen fusioniert sind, ist auch der Kloßvogt- Wettbewerb „internationaler“ geworden. Seit 2016 kochen nun auch Wirte aus dem Vogtlandkreis um den begehrten Titel, der im vorigen Jahr noch um ein Marketingpaket im Wert von 1500 Euro angereichert wurde.



In der Jury sitzen seit Jahren bewährt Küchenmeister Harald Saul, Mitarbeiter des Tourismusverbandes Vogtland und der IHK Chemnitz/Kammer Plauen sowie der Verleger des Vogtland- Anzeigers, Wilfried Hub. Sie sind es auch, die in den nächsten Wochen unangekündigt zum Essen bei den Kandidaten vor der Tür stehen – so wie gestern zum Auftakt in Falkenstein. Aus der Karte werden vier Gerichte ausgesucht, verkostet und bewertet. Am 30. Oktober wird der Gewinner bekannt gegeben. cze



Kloßvogt-Teilnehmer



1. Restaurant am Golfpark Burkersdorf bei Weida

2. Hotel-Restaurant Zum Falken Falkenstein

3. Gasthof Schönau/b.Falkenstein

4. Restaurant Stadtmühle Greiz

5. Harmonie Schlosscafé & Restaurant Greiz

6. Gaststätte Zur Matsch Plauen

6. Museumskeller Reichenbach

7. Hotel Forstmeister aus Schönheide



