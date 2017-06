.

Kamele suchen im Kispi in Grünbach

Für Kamele herrscht auch im Vogtland gerade tropisches Wohlfühl-Wetter. Im Kispi Kinderspielvogtland in Grünbach tummeln sich die Wüstenschiffe in einem Schaukasten von Playmobil.



Die Kamele erklimmen Berggipfel, tragen Safari-Hüte und reiten auch schon mal auf einem Esel. Wichtig ist jedoch, alle Kamele zu entdecken beim großen Kispi-Somme- Gewinnspiel. Verlost werden über 100 Preise. Hauptpreis ist ein großes Playmobil- Feriencamp. Ein Besuch im Kinderspielland lohnt sich nicht nur wegen des Suchspiels. Vor allem spielfreudige Jungen wird es freuen, dass nun nach dem rosaroten Märchenschloss eine top ausgestattete Polizeistation aufgebaut ist.



Der Hubschrauber ist schon mal startklar, wie hier Einrichtungsleiterin Isabel Nowok (l.) und Mitarbeiterin Elke Thoß zeigen. Jeder Gast erhält mit dem Kauf einer Eintrittskarte einen Handzettel für die Teilnahme am Gewinnspiel. Die Gewinnauslosung findet dann am Dienstag, 8. August im Kispi Grünbach statt. Text/Foto: Dähn

2017-06-23