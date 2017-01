.

Grüne Woche: Knollenring lockt Prominenz an

Sachsens Verbraucherschutzministerin Barbara Klepsch und Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt haben am Montag die sächsischen Aussteller auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin besucht.



In der Sachsenhalle 21b präsentieren sich in diesem Jahr 34 Unternehmen und Verbände aus dem Freistaat. „Auch in diesem Jahr will Sachsen vor allem mit seinen regionalen Spezialitäten punkten“, so Minister Schmidt. Volles Haus herrschte am Montag auch am Stand des Vogtländischen Knollenrings.



Neben den beiden Ministern begrüßte Udo Gündel (rechts) vom Knollenring auch Landrat Rolf Keil und den Geschäftsführer des Vogtländischen Tourismusverbandes, Andreas Kraus, die die neuesten Produkte aus dem großen Kartoffelangebot der Vogtländer ausprobierten.



Der Star der diesjährigen Grünen Woche ist die Sorte „Königspurpur“, die mit ihrer intensiven Färbung für große Aufmerksamkeit sorgt. Auch eine Reihe gekrönter Häupter gaben sich beim Vogtländer die Ehre, wie beispielsweise die sächsische Fischkönigin und die Blütenkönigin. S. Trutschler

2017-01-24