Großfriesener genervt von Flug-Abfall

Günter Hegner hat die Nase voll: Sein Grundstück ist immer wieder voll Abfall – angeflogen von der Recycling-Anlage nebenan. Dreck und Lärm, Gestank, Schmeißfliegen und Angst – das seien die Probleme von 150 Nachbarn der Anlage in Großfriesen.



Von Uwe Faerber



Plauen/Großfriesen – Günter Hegner schilderte die Probleme im Kreistag: Die Firma Veolia betreibt in Großfriesen einen Wertstoffhof, sammelt Gelbe Säcke ein, verwertet den Abfall. Dabei fliegt ein Teil der Folien und Verpackungen durch die Gegend und landet auf den benachbarten Grundstücken: Hegner und seine Cousine haben 16.000 Quadratmeter davon – und müssen alle 14 Tage einen halben Sack Abfall auflesen (siehe Foto). „Alle Nachbarn sind davon betroffen.“



Laut Hegner gibt es die Probleme seit Jahren. „Manches ist zwar besser geworden – aber gut ist es nicht“, sagt der 75-Jährige. „Das Problem mit den Ratten scheint man im Augenblick im Griff zu haben, aber die Schmeißfliegen überfallen uns: Wir können nicht grillen, die weiße Hauswand ist zuweilen schwarz. Wir leiden auch unter dem Fahrzeugverkehr und uns treibt die Angst um, in der Recyclinganlage könnte es wie andernorts brennen: 2017 stand schon ein Lkw in Flammen. Mein Wirtschaftsgebäude ist acht Meter entfernt.“



Hegner zufolge war das Veolia-Objekt vor der Wende eine Kartoffel- Sortieranlage, nach der Wende begann man, Müll zu verarbeiten. „Damals hat der Kreis die Auflage erteilt, dichte Bepflanzung anzulegen – für den Windschutz. Auch eine separate Zufahrt wurde gefordert: Beides wurde nie in die Tat umgesetzt.“



Weil kein Ende der Belästigung in Sicht sei, suchen die Betroffenen die Öffentlichkeit: „Unser Ortschaftsrat steht hinter uns“, sagt Hegner. Auf sein Protestschreiben hin hat der Vogtlandkreis im Juni die Veolia- Anlage geprüft. „Gefunden wurde nichts“, kritisiert Hegner. „Kein Wunder, wenn man die Kontrolle ankündigt und die Nachbarn nicht (!) besucht, kann man nichts finden. Vor der Kontrolle war alles picobello in Ordnung gebracht worden wie nie zuvor.“



Landrat Keil versprach schriftliche Antwort auf Hegners im Kreistag vorgebrachte Kritik. Der Vogtland-Anzeiger bat Veolia um Stellungnahme. Doch die für den Freitag angekündigte Antwort kann nach Auskunft der Hamburger Unternehmenszentrale erst in der kommenden Woche erfolgen.

2018-09-23