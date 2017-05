.

Finale der Wahl zum "Baby des Jahres 2017"

Die Gemeinschaftsaktion von Plauen Park, Krankenkasse DAK, Aquacity-Tauchturm Plauen und Vogtland-Anzeiger startete am 5. und 6. Mai mit dem großen Fotoshooting im Plauen Park. Daran beteiligten sich in diesem Jahr insgesamt 84 Babys und Kleinkinder unter drei Jahren.



Danach lief in dem Einkaufscenter die Vorauswahl. Alle Teilnehmer waren per Bild ausgestellt und die Besucher des Plauen Parks konnten per Teilnahmecoupon ihrem Favoriten ihre Stimmen geben. Die Stimmzettel sind ausgezählt und die 30 Babys und Kleinkinder, die in die Endrunde kommen stehen fest.



Ab Freitag (19. Mai) geht es schließlich "um die Wurst". Die Leser von Vogtland- Anzeiger und Markt-Platz können per Email ihre Stimme abgeben, wer von den 30 Mädchen und Jungen "Baby des Jahres 2017" werden soll. Gewertet werden alle Emails die bis Dienstag, 23. Mai 2017 23.59 Uhr bei uns eingehen.



Nach der Auszählung der postalischen Stimmzettel sowie den Stimmen per Email werden die drei Gewinner am 27. Mai im Plauen Park anlässlich des großen Hüpfburgenfestivals geehrt. Neben Einkaufsgutscheinen im Wert von 150, 100 und 50 Euro erhalten die drei Gewinner je einen Gutschein über 50 Euro vom Modepark Röther und der Sieger zusätzlich einen Gutschein über 50 Euro vom dm-Markt, sowie weitere interessante Sachpreise.



(Zum Vergrößern bitte Seite anklicken)





Unter allen Teilnehmern, die ihre Stimme im Rahmen der Finalabstimmung abgegeben haben, werden zudem wieder zehn Einkaufsgutscheine für den Plauen Park im Wert von je 30 Euro verlost.



Also liebe Leser, eine Mail an : gs@vogtland-anzeiger.de, Betreff "Babywahl" sowie Ihren Namen, Ihre Anschrift und die Nummer des favorisierten Babys. Es wird von jeden Stimmberechtigten nur eine Stimme gewertet.



Viel Erfolg!

2017-05-18