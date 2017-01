.

Fahrerlose Busse rollen bald durchs Vogtland

Im Vogtland könnten bald Busse ohne Fahrer unterwegs sein. „Autonomes Fahren“ heißt das Novum, das der Zweckverband ÖPNV Vogtland testen will.



„Ende Februar gehen die Förderanträge raus“, teilte Geschäftsführer Thorsten Müller mit. Noch 2017 oder spätestens 2018 sollen dann durchs Vogtland drei dieser Busse rollen. Vorbild ist der Schweizer Postbus, aber auch in Berlin und Karlsruhe (Foto) ist bereits „Autonomes Busfahren“ möglich.



Während in manchen Projekten Busfahrer noch die Fahrt begleiten, um in kniffligen Situationen einzugreifen, will man im Vogtland die Busse ganz ohne Fahrer auf Tour schicken. Laut Müller seien Kurzstrecken unter drei Kilometern dafür als Teststrecke ideal. Der Bus bietet maximal zwölf Fahrgästen Platz, fährt nicht schneller als 20 Stundenkilometer und ist geeignet, um beispielsweise Passagiere vom Stadtzentrum an einen Einkaufsmarkt zu befördern.



Mit drei Kommunen habe es Gespräche gegeben, gesucht sind weitere. Begleitet wird der Test vom Reichenbacher Verkehrsbetrieb Gerlach und dem BerlinerBüro autoBus. va

