Entsorgungsfirma bei Reichenbach: Halle steht in Flammen

In der Entsorgungsfirma Glitzner bei Reichenbach ist Montagvormittag ein Feuer ausgebrochen:



Eine etwa 80 mal 100 Meter große Lagerhalle im Ortsteil Schneidenbach geriet laut Polizei in Brand. Sieben Mitarbeiter kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Insgesamt waren 120 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst am Brandort.



Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. In der kreiseigenen Entsorgungsfirma hatte es schon des Öfteren gebrannt: Die größten Brände datieren aus den Jahren 2007 und 2012. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Fachleute der Kripo ermitteln. Text/Foto: ufa

2018-09-11