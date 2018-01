.

Ein Siegel für MediClin Klinik am Brunnenberg

Das Magazin Focus hat eine Liste der besten Rehakliniken für 2018 veröffentlicht. Bad Elster ist vertreten – zum Beispiel mit einer Top-Einrichtung für Herzerkrankungen und Orthopädie.



Bad Elster – Die MediClin Klinik am Brunnenberg in Bad Elster leistet ausgezeichnete Arbeit: Das Magazin Focus veröffentlichte jetzt die Liste der 500 empfohlenen Reha-Kliniken und verlieh der Klinik am Brunnenberg die Focus-Siegel gleich in zwei Bereichen – für ‚Herz‘ und ‚Orthopädie‘. Damit wird der Klinik bereits zum zweiten Mal eine besonders gute Qualität in der Reha-Behandlung von Patienten mit Herzerkrankungen sowie Patienten mit Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates bescheinigt.



Das geht aus einer Mitteilung der Gesundheitseinrichtung hervor. Dort heißt es weiter: Für 2018 gibt das Focus-Magazin die Liste der Top-Rehakliniken, den größten deutschen Rehaklinik-Vergleich, zum zweiten Mal heraus. Für die großangelegte Recherche untersuchte ein von Focus beauftragtes unabhängiges Recherche-Institut Reha-Kliniken sämtlicher Trägerschaften.



Dabei wurden die Bereiche Herz, Krebs, Orthopädie, Sucht, Neurologie, Psyche und Geriatrie berücksichtigt. Die Recherche umfasst nicht nur die Bewertung des medizinischen und therapeutischen Angebots der teilnehmenden Kliniken. Zum einen gab es eine Befragung der Einrichtungen selbst mithilfe eines wissenschaftlich fundierten Fragebogens, zum anderen fließt auch die Reputation der Kliniken – aus der Sicht von Medizinern, Patienten und Sozialdiensten – in die Bewertung mit ein, heißt es in diesem Zusammenhang abschließend. va

2017-12-27