Dormero baut Hotel in Hof

Plauen/Hof – Dormero gibt weiterhin Gas! Die Tinte auf den Verträgen für Lüneburg und Rügen ist noch nicht richtig getrocknet, da präsentiert Dormero schon das nächste Projekt.



Einen Katzensprung entfernt von Plauen, dem ersten Hotel der Kette, entsteht zusammen mit der Andresen GbR das Dormero Hotel Hof. Zwei 4-Sterne-Superior Stadthotels in unterschiedlichen Bundesländern, so nah beieinander, das verspricht eine tolle Zusammenarbeit und steht für Gemeinschaft und Verbundenheit – „Tolle Synergien mit Plauen an einem sensationellen Standort mitten in der Stadt“, erklärt Manuela Halm von der Geschäftsführung.



Das ehemalige, in der Altstadt 26-30 gelegene Geschäftsgebäude, welches zur Zeit noch Kaufhof beherbergt, wird nach dem Umbau über 112 Zimmer und drei Tagungsräume verfügen. va

2017-10-06