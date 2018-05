.

Dixieland-Musik auf Talsperre Pöhl

Kräuterrundgang mit Verkostung sowie Jazz & Swing auf dem Fahrgastschiff: Der Zweckverband lädt an das Vogtländische Meer ein.



Pöhl/Möschwitz – Zusammen mit der Kräuterfrau Christine Schwabe findet der nächste Kräuterrundgang am Samstag, 15 Uhr, statt. Treffpunkt ist am Campingplatz Talsperre Pöhl an der Rezeption Gunzenberg. Während des etwa 2,5-stündigen Rundgangs erhalten die Teilnehmer einen Einblick, wie man Kräuter erkennt, welche Teile der Pflanzen nutzbar sind und was man aus ihnen alles machen kann.



Einige Rezeptideen zur Verwendung der Kräuter in der Küche werden im Anschluss verköstigt. Pro Teilnehmer wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 10 Euro erhoben, Kinder zahlen die Hälfte. Es wird um Voranmeldung unter Telefon 037439/6393 gebeten.



Am gleichen Tag wird das Fahrgastschiff der Talsperre Pöhl um 19 Uhr zu einer musikalischen Fahrt im Zeichen des Dixielands ablegen. Mit Jazz-Rhythmen bringen die Musiker von Dixieland Six das Schiff zum Swingen und das Tanzbein der Gäste zum Schwingen. Während der zweistündigen Rundfahrt mit anschließender einstündiger Liegezeit lässt sich ein entspannter Abend in eindrucksvoller Kulisse der Talsperre Pöhl verbringen.



SERVICE



www.talsperre-poehl.de

2018-05-17