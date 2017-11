.

Bustouren durch früheres Grenzland

Bustouren entlang der ehemaligen deutschdeutschen Grenze südwestlich von Plauen stoßen weiterhin auf großes Interesse. Am Donnerstag jährt sich zum 28. Mal der Tag, an dem die Mauer fiel.



Der 9. November 1989 ist den Vogtländern noch sehr stark in Erinnerung geblieben. Die von den Partnerstädten Plauen und Hof initiierte Tour konnte in diesem Jahr zwölf Mal angeboten werden, aber kaum alle Anfragen bewältigen, erklärte Steffi Behncke vom Kulturamt Plauen.



Auf der Warteliste standen zeitweise 200 Interessenten. „Einige haben wir auf nächstes Frühjahr vertröstet.“ Die dreistündige Busfahrt führt unter anderem nach Mödlareuth. Das Dorf war früher durch die Grenze geteilt. Tourleiter ist der ehemalige Mitarbeiter der Bayrischen Grenzpolizei, Alfred Eiber, der von seinen Erinnerungen berichtet. va

2017-11-08