Bürgermedaille verliehen: 50 Jahre Landarzt

Zu seinem 50. Praxis-Jubiläum in Coschütz erhielt Dr. Rainer Wander (rechts) am Mittwoch die Bürgermedaille der Stadt Elsterberg. Bürgermeister Sandro Bauroth würdigte den 77-jährigen Landarzt – als Helfer der Menschen und Wissenschaftler.



Mit Forschungen zur Schmerztherapie habe Dr. Wander die Stadt Elsterberg weltweit bekannt gemacht. Hunderte Patienten zollten „ihrem Doktor“ am Donnerstag Dank und Anerkennung: Das Straßenfest anlässlich des Praxis-Jubiläums wurde zum größten, das die Stadt je gesehen hat.



Viele Künstler, die bei Dr. Wander in Behandlung sind, traten spontan auf der Dorfstraße auf – mit Musik, Tanz und Akrobatik. Auch Dr. Popat gratulierte, der neue Präsident der Deutschen Gesellschaft für Akupunktur und Neuraltherapie – Dr. Wanders einstiger Schüler – und Nachfolger.



Mit Blick auf seine vielen einstigen Schüler sagte Dr. Wander, dass er dankbar sei für jeden einzelnen, an dessen Ausbildung und Entwicklung er habe mitwirken dürfen. Während der vielen Gespräche bei gutem Essen und Trinken wurden viele Erinnerungen ausgetauscht. Text/Foto: ela

2017-09-07