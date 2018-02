.

Alte Poliklinik in Auerbach verschwindet

Der Abriss der alten Auerbacher Poliklinik beginnt am Montag. Das eindrucksvolle Gebäude in der Göltzschtalstraße an der B 169 muss weichen.



Auerbach – 85. 000 Euro kostet der zu 90 Prozent geförderte Abriss. Baufirma ist die Lengenfelder Recycling & Abbruch GmbH. „Die AOK hat das Gebäude 1990 gekauft, bis 1994 genutzt. Dann stand es leer“, schildert Auerbachs OB Manfred Deckert kurz die traurige jüngere Geschichte des Hauses, das von 1911 bis 1913 von der Vogtländischen Kunstmöbelindustrie AG Gebrüder Seidel erbaut wurde.



Bereits 1828 wurde die AOK zum ersten Mal Eigentümer des Gebäudes. 1941 wurde die Immobilie erweitert zur Vertrauensärztlichen Diensstelle der Landesversicherungsanstalt Sachsen. 1951 hat man dort Wohnungen eingebaut und 1964 eröffnete an gleicher Stelle die Kreis- Poliklinik.



Diese Zeit ist vielen aus dem ehemaligen Kreis Auerbach in Erinnerung – wenn auch in nicht zu guter, suchte man die Poliklinik oft nur bei Krankheit und Schmerz auf. Manches Kind hockte ängstlich auf dem Behandlungsstuhl von Kreisjugendzahnärztin Ursula Dittmar und hoffte nicht, dass diese zur Zahnzange griff.



Weniger schmerzvoll ging es bei Kieferorthopädin Siegrun Teubner zu. Deren Mann, der HNO-Arzt Dr. Joachim Teubner erinnert sich an eine schöne Zeit, in der viele Ärzte unter einem Dach vereint waren. „Das war praktisch. Eine gute Sache. Alle Ärzte konnten gemeinsam das Labor und Röntgengerät nutzen und mussten es sich nicht jeder selbst, wie nach der Wende üblich, für viel Geld anschaffen.“



Für drei Allgemeinärzte, HNO- und Hautarzt, Zahnmediziner und Kinderarzt sei es aber schließlich recht eng geworden. „Für einen Fortbestand hätte man umbauen und modernisieren müssen“, sieht Dr. Teubner, der in der Poliklinik seit Anfang der 70er Jahre praktizierte. Als die Wende kam und die AOK das Gebäude zum zweiten Mal bezog, mussten die Ärzte raus.



Auch das Ärzteehepaar Teubner, das gemeinsam in der Göltzschtalstraße eine Praxis eröffnete. Seit Anfang der 1990er Jahre steht die Immobilie nun leer. Im Laufe der Zeit wurde die Bausubstanz immer schlechter. Wasser drang durch das Dach ein. Putz bröckelte von den Wänden. Bleibt nur der Abriss.



Laut Stadtverwaltung wird das imposante Haus rund 9.200 Kubikmeter Schutt ergeben. Sechs Wochen wird der Abriss dauern. In dieser Zeit ist mit einer Vollsperrung von Lauckners Kreuzung bis zur Kaiserstraße zu rechnen. cze

