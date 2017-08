.

750 Jahrfeier – Theuma zieht durchs Dorf

750 Jahre Theuma – das ganze Dorf schien auf den Beinen zu sein; schwer zu sagen, ob die Einwohner das Gros ausmachten oder die Besucher aus Nah und Fern.



Ob zur Festveranstaltung am Freitagabend oder zu den Programmen am Samstag und Sonntag – die Festzelte waren proppevoll, und draußen mussten sich die Plätze auch ergattert werden. Nicht anders das Bild zum großartigen Festumzug am Sonntagnachmittag, auch das Wahrzeichen von Theuma, de steinerne Deimische Kirch – im Hintergrund das Original, vorn dann das Modell – fehlte nicht im farbenfrohen Festumzug.



Fast zwei Stunden lang zog der Festumzug am Sonntag bei herrlichem Sommerwetter durchs Dorf, vorbei an dicht gedrängten Zuschauern und bunt geschmückten Häusern. Auch auf dem Festgelände ging später das Feiern zum 750.Jubiläum fröhlich weiter. Text/Foto: B.K.-W.

