.

3.000 Vogtländer beim Firmenlauf 2017

„Hopp, hopp, hopp, der König kommt im Galopp“ verkündete das Team vom König Albert Hotel Bad Elster. „Wir sind erstmalig dabei“, lachte Hoteldirektor Marc Cantauw mit der Sonne um die Wette beim 6. Firmenlauf.



Im Plauener Vogtlandstadion herrschte am Mittwoch Volksfeststimmung. Ordner von Verkehrswacht und Polizei leiteten die Fahrzeugkarawane in sichere Bahnen. Mit Hund, Kind und Kegel reisten die Teilnehmer des größten Volks-Sportwettkampfes des Vogtlandes an. So bunt wie das Angebot der Imbissstände waren auch die Firmen-Shirts mit witzigen Logos.



Im Bild ein Team vom Dialysezentrum. Bei gut 4.000 Menschen im Stadion eine prima Gelegenheit, auch auf Azubi-Suche zu gehen, wie MAN. Auf 3.000 Teilnehmer war die Zahl begrenzt. Von der Startgebühr fließen je drei Euro in die Kinder-Krebs-Stiftung Vogtland, freute sich auch Landrat Rolf Keil, als Schirmherr des Laufs und Mitläufer. Vergeblich Ausschau hielten Fans nach dem VFC-Stand am Stadioneingang. „Der Hausherr ist diesmal überraschend nicht am Start“, zeigte sich Volksbankchef und Gastgeber Andreas Hostalka ziemlich enttäuscht. Text/Foto: Dähn

2017-08-31