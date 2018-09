.

Tür offen bei Akzo Nobel in Dölau

Hunderte Besucher aus Sachsen und Thüringen nutzten Samstag die Möglichkeit, beim Tag der offenen Tür der Chemie, einen Blick hinter die Werkstore des Dölauer Chemieunternehmens der Akzo Nobel Functional Chemicals GmbH zu werfen.



Von Jürgen Stefaniak



Dölau – Solche Tage werden regelmäßig in den bundeweit tätigen Unternehmen auf Initiative des Verbandes der chemischen Industrie und des Arbeitgeberverbandes Chemie möglich gemacht. Im Dölauer Akzo-Nobel-Werk sind etwa 120 Beschäftigte tätig. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts werden in Dölau chemische Produkte hergestellt.



Die Chemnitzer Firma Zschimmer & Schwarz hat sich vor weit über 100 Jahren hier am Ufer der Elster niedergelassen. Als Erstes wurden Hilfsmittel für die in der Region aufstrebende Textilindustrie hergestellt. Das berichtete Dr. Andreas Voigt, der Werkleiter im Gespräch mit unserer Zeitung. Voigt brachte auch den Namen „Elsterglanz“ ins Spiel.



Unter diesen Namen existierte zu DDR-Zeiten ein Poliermittel, dass ebenso von hier aus dem Vogtland kam. Die älteren Mitbürger werden sich noch erinnern, mit diesem konnte man Chromteile wieder schön aufpolieren und zum Glänzen bringen. Seit 20 Jahren gehört das Unternehmen zur Akzo Nobel-Gruppe. Dieses Unternehmen hast 46.000 Mitarbeiter, die in 80 Ländern der Welt produzieren. Darunter auch in acht Städten Deutschlands.



Hier sind die Produktionswerke und Firmenstandorte von Düren nahe der belgischen Grenze ganz im Westen bis nach Bitterfeld, dem Mitteldeutschen Chemiestandort schlechthin und Wurzen in Mittelsachsen zu Hause. Der 50-jährige Pausaer Dr. Andreas Voigt ist seit 2017 in Dölau Werkleiter oder Site Director. Zuvor war er der Manager Produktion. Der mehrfache Familienvater hat in Leipzig studiert. Zuerst das Lehramt in den Fächern Biologie und Chemie und danach am Institut für anorganische Chemie in der Messestadt promoviert.



Von 10 bis 16 Uhr wurde am Samstag von Mitarbeitern des Unternehmens Führungen durch die Produktionshallen durchgeführt. Ein hochmodernes Chemiewerk, indem in rollender Woche produziert wird, wurde dabei den Besuchern präsentiert. „80 Millionen Euro wurden seit 1990 in den Standort hier investiert“, nannte Werkleiter Dr. Voigt im Gespräch mit unserer Zeitung Zahlen. Dabei sei so Voigt, die Hälfte der Summe in die Erneuerung der Produktionsanlagen und ein Drittel davon allein in den Umweltschutz geflossen.



Im Einzelnen konnten die Besucher aber auch einen Blick ins Labor sowie die Kläranlage werfen. Das auf gut 23 Hektar Fläche gebaute Werk verfügt über einen Gleisanschluss an die Eisenbahnstrecke Weischlitz – Gera. Mit zwei Lokomotiven wird darauf der Waggonverkehr geschultert, so Dr. Voigt. Erwähnenswert ist noch, dass die Rohstoffe per Schiene angeliefert und die Fertigprodukte per Straße an den Abnehmer geschickt werden. Zwei weitere kleinere Chemiefirmen gehören ebenfalls zu diesem Chemiepark im Greizer Süden nahe der Landesgrenze zu Sachsen.



18 Kameraden gehören zur Werksfeuerwehr. Die hat vier Fahrzeuge für Einsätze zur Verfügung. „Wir treffen uns zweimal im Monat zu Diensten“, berichtete Wehrleiter Stephan Schaller. Der zudem erwähnte, dass einer der schwierigsten Einsätze bisher das Hochwasser im Mai/Juni 2013, als das Werksgelände unter Wasser stand, von den Kameraden gemeistert werden musste. j.st.



