Schnelles Internet für Bergen

Rund 650 Haushalte in Bergen können jetzt schneller im Internet surfen. Im neuen Netz sind Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich.



Bergen – Das schnelle Internet wirkt sich auch aus auf Musik- und Video- Streaming oder das Speichern in der Cloud. Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) und beim Hochladen auf bis zu 40 MBit/ s. Das teilt die Deutsche Telekom mit. In der Pressemitteilung heißt es weiter:



„Wer die schnellen Internetanschlüsse nutzen möchte, kann sie ab sofort online, telefonisch oder im Fachhandel buchen“, sagt Conny Wiegand, Regio Managerin der Deutschen Telekom. „In kürzester Zeit sind jetzt Videos aufgerufen, Bankgeschäfte erledigt und Urlaube gebucht.“



Für alle Bürger in Bergen ist am Freitag, 8. Dezember, 14 bis 18 Uhr, ein Beratungstag geplant – im Bürgerhaus, Falkensteiner Str. 52. Mitarbeiter der Telekom stellen die Möglichkeiten des neuen Netzes und die aktuellen Angebote der Telekom vor.



Weiterhin hat jeder Besucher die Möglichkeit, alle Fragen rund um das neue Netz zu stellen und sich aus erster Hand beraten zu lassen. Die Mitarbeiter der Telekom freuen sich darauf, möglichst viele interessierte Bürgerinnen und Bürger bei der ürgersprechstunde begrüßen zu dürfen. va

2017-12-05