Pongs-Erweiterung auf den Weg gebracht

Der Stadtrat Pausa-Mühltroff hat mit mehreren einstimmig gefassten Beschlüssen die beabsichtigte Erweiterung der Firma Pongs Technical Textiles GmbH, Mühltroff auf den Weg gebracht. Für einen vorhabenbezogenen Erschließungsplan zum „Errichten von Produktions- und Lagerhallen“ durch die Firma wurde der Aufstellungsbeschluss gefasst.

Ein Billigungsbeschluss ergab sich aus der Absicht der Firma, die Planung des Vorhabens selbst in die Hand zu nehmen und letztlich wurde beschlossen, die Planungsunterlagen öffentlich ortsüblich zwischen dem 18. Dezember und dem 26. Januar 2018 bekannt zu machen. Mit dem Vorhaben will Pongs der positiven Entwicklung seiner Leistungen gerecht werden, die das jetzige Firmengelände bereits bis an die Kapazitätsgrenze auslasten. jpk

2017-12-11