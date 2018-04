.

Liegestütze im Vogtland

Toni Unterdörfel lädt am Montag zum Bootcamp Vogtland ein – samt kostenlosem Probetraining mit anschließendem Sportgrillen.



In einer Mitteilung schreibt der Sportstudent: „Pünktlich mit der Frühlingstimmung starten wir wieder voll durch! Das funktionelle Training für jedermann (und jedefrau) ist so konzipiert, dass euch ordentlich Feuer unter dem Hintern gemacht wird.



Mit viel Spaß und an der frischen Luft helfe ich dir nicht nur an deine Grenzen und darüber hinaus zu gehen, sondern kann als erfahrener Trainer auch die passenden Übungen für dich finden, so dass es keine Rolle spielt, welches Ausgangsniveau du hast!“.



Der Mitteilung zufolge wird der ganze Körper trainiert (Kraft, Ausdauer und Koordination) – mit dem eigenen Körpergewicht und kleinen Trainingstools. Teamgeist, Motivation und Spaß sind zentrale Elemente; zum Trainingskonzept gehören Teamspiele und kleine Wettbewerbe. Das Training beginnt am Montag, 19.30 Uhr, auf dem Sportplatz Neustadt. va

2018-04-13