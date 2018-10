.

Kürbitzer SR-2-Treffen wird Fernseh-Star

Was haben das Oldtimer-Moped SR 2 und die Fernsehsendung „Außenseiter- Spitzenreiter“ gemeinsam? Die Antwort ist einfach: beide haben ihren Ursprung in der alten DDR.



Von Hagen Hartwig



Kürbitz – Über die Wende hinaus wurden sie zu Legenden. Liebevoll von Liebhabern gepflegt, rollt die 1,5 PS starke Höllenmaschine SR 2 hin und wieder noch immer über die Straßen. Die im DDR-Fernsehen einst mit hohen Einschaltzahlen verwöhnte „Außenseiter-Spitzenreiter“ – Sendung läuft noch heute im Mitteldeutschen Rundfunk (MDR).



Im August trafen sich nun beide „Legenden“ erstmalig im Vogtland. Da ging in Kürbitz das 23. Treffen der SR 2-Freunde über die Bühne, ein Team des MDR verfolgte das Geschehen. Zur besten Abend-Sendezeit ging am Donnerstag nun der TV-Beitrag innerhalb der Sendung „Außenseiter – Spitzenreiter“ über den Bildschirm. Moderatorin Madeleine Wehle entführte dabei die Zuschauer charmant und mit angenehmer Leichtigkeit in die Welt des SR 2. Das Ganze wurde aber auch zur schönen Werbung für das Vogtland und vor allem für die Organisatoren des traditionellen Kürbitzer Moped-Treffens.



Dieses konnte im Sommer eine Rekordbeteiligung vermelden: 1.285 Besitzer der Moped-Rarität nahmen teil. Die MDR-Sendung stellte die gute Resonanz in den Vordergrund, unterhielt sich mit Protagonisten des Kürbitzer-Treffens und informierte über technische Details der einst in Suhl gebauten Maschine.

Es gab Bilder von der 28 Kilometer langen Rundfahrt durchs Vogtland, bei der im Jahr zuvor auch Sängerin Stefanie Hertel mitfuhr. Am Ende machte „Außenseiter-Spitzenreiter“ den Zuschauern Lust darauf, selbst einmal am Kürbitzer SR-2-Treffen teilzunehmen. Egal, ob als Bewunderer oder Besitzer der kleinen Rennmaschine.



2018-10-22