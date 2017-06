.

Größte Schaumparty der Region: Waschtag in Tobertitz

Die größte Schaumparty der Region ging am Wochenende in die fünfte Auflage. Nach zwei Jahren Pause hatte „de Hütt“ in Tobertitz wieder zur XXL-Schaumparty geladen.



Von Juliane Seiler



Rund 3.000 Liter Schaum spuckte eine riesige Schaumkanone über der Tanzfläche aus. Die Diskothek Sunshine aus Reuth sorgte für die passenden Beats, bis in die frühen Morgenstunden wurde feuchtfröhlich gefeiert. Kaum im Schaum, blieb keiner lange trocken.



Wieder und wieder wurde die Kanone angeworfen, und wie fluffige weiße Lava ergoss sich der Schaum auf das Partyvolk. Das hatte seine helle Freude daran, in der Seifenlauge zu tanzen, sich gegenseitig einzuschäumen und Wasserbälle durch den „Pool“ zu pritschen.



Für alle ohne Freischwimmer gab es natürlich auch wieder einen trockenen Bereich. Die Helfer um Chef-Organisator Matthias Steiner waren mehrere Tage mit dem Aufbau für die große Sause beschäftigt. Das Festzelt wurde mit Vlies ausgelegt und Heizkanonen sorgten für karibische Temperaturen.



Diese Party sucht in der Region ihresgleichen, entsprechend groß war der Andrang von nah und fern. „Unser Dank gilt auf alle Fälle allen Helfern, der Feuerwehr, dem Heimatverein und dem Jugendclub Grobau“, so Matthias Steiner.



Nachdem 2014 die letzte Schaumparty in Tobertitz stattfand, wurde dieses Jahr wieder kräftig eingeseift. „Besondere Veranstaltungen finden immer nur alle paar Jahre statt“, kommentierte Steiner die Pause.

2017-06-12