20. Rennsaison in Bernsgrün eröffnet

Die Motoren dröhnen wieder, die Ampel steht auf Grün und die Outdoor-Kartbahn „Oberlandring“ am Trockenwerk Bernsgrün bei Pausa startet in die neue Saison.



Von Gabriele Wetzel



Bernsgrün – Alle Karts wurden in den vergangenen Wochen neu eingestellt. So wurden Bremsen, Reifen, Motoren geprüft und erneuert und die Reifenbanden wieder an der Strecke aufgebaut. „Es geht um die Sicherheit der Fahrer“, so die Betreiber Robert und Gabriele Kath.



Für die Kinder stehen Karts mit 4,5 PS, für Erwachsene mit 9 PS und für Geübte mit 30 PS bereit. Gefahren werden kann auf der 840 Meter langen und sieben bis zehn Meter breiten Strecke dienstags (außer April) bis freitags ab 12 Uhr und samstags und sonntags ab 10 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit.



Die kleinen und großen Rennfahrer können ihre fahrerischen Fähigkeiten außerdem bei den Sprint-Cup-Läufen 2017 am 28 Mai, 16. Juli, 6. August und 8. Oktober unter Beweis stellen.



Neben diesen sogenannten Rennen für Jedermann steht am 20. und 21. Mai noch die Ost-Deutsche-Kart-Challenge auf dem Programm. „Bis jetzt fuhr ich die schnellste Rennkartrunde. Aber 2016 wurde mein bestehender Bahnrekord leider geknackt. Das fand ich nicht so gut“, meinte scherzhaft schmunzelnd Robert Kath.



Zu den weiteren Events auf dem „Oberlandring“ gehören am 10. und 11. Juni der Simson GP, am 24. und 25. Juni der ADAC-Youngster-Cup und am 12. und 13. August die Pocketbike Sachsenevent.

2017-05-08